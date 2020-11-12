美國大選結果出爐，拜登勝選，不過，現任總統川普連任失敗，至今仍不認輸，尋求法律途徑，力搏翻盤。對此，律師、現任國民黨中央委員會考核紀律委員會主任委員葉慶元則再次在臉書寫下，「歹戲拖棚」。

川普為賓州大學華頓商學院經濟學理學士，同樣畢業於賓州大學的葉慶元今(12日)在臉書寫下，「出了像川普這樣的校友，也是蠻令人頭痛的...（抓頭），回顧20年前高爾與小布希的選後僵持，雖然仍然在訴訟中，柯林頓也讓小布希參與聽取總統國安簡報，其實就是很好的先例。」

葉慶元更說，如果自己是拜登陣營的話，暫時還不會提起訴訟，會再等兩週，等到關鍵州重新計票的結果確定之後，才會出手。他解釋因為到時候，川普如果還拒絕認輸，也拒絕交接，就毫無正當性了。

針對川普舉止，不少網友則留言寫下，「川普這種人，沒度量」、「這是川普的兩面手法，他習慣用這種方式與人談判，要到他想要的東西」、「新總統還沒上任，就面臨的第一個挑戰」，還有網友分析指出，「應該只是技術性拖延吧，不是不交接，只是不到最後關頭不交接XDD」。

(中時新聞網)