一名63歲的許先生，3個月前突然左手左腳無力，無法行走，中風過的他還以為是二度中風，不料竟是頭頸交界處脊椎膜內的良性腫瘤壓迫到脊髓神經造成，原就診醫師認為手術風險高，有癱瘓之虞，轉到衛福部彰化醫院，經手術後，目前已可行走。

高位頸椎腫瘤壓迫手術風險高 嚴重恐致癱瘓、死亡

衛福部彰化醫院神經外科主任趙紹清表示，患者腫瘤2.5公分大，長在頭頸交接處，枕骨至第一頸椎之間的脊椎膜內，已經壓迫到脊髓神經只剩5%的空間，評估後覺得還是要手術，不然只能等待癱瘓，但這種高位頸椎腫瘤壓迫的手術風險很高，稍有不慎可能會有呼吸衰竭、四肢癱瘓等併發症，嚴重甚至死亡。

(圖/健康醫療網提供)

神經監測儀監測 避免造成神經損傷

此手術需要高度精準才能不損及神經，所以在手術中特別以神經監測儀監測，也就是說，神經若有損傷可能時，監測儀馬上警告，以確保患者的脊髓神經不受傷害。

趙紹清主任說明，手術從患者後頸進入，在顯微鏡下進行後位頸椎腫瘤移除手術，病理切片為良性的神經纖維瘤。良性瘤在該處能長到這麼大，研判應有一段很長的生長時間，所幸該處的神經受壓迫，在手術過程也沒傷及神經，術後9天就可站立，再慢慢行走，到現在已能穩定走路。

良性瘤不見得沒有危險 頭頸及脊髓部位最危險

趙紹清主任指出，一般而言良性腫瘤危害不如惡性腫瘤大，但出現在脊椎的良性腫瘤有可能很嚴重，影響程度就看被壓迫神經的位置，大部分會麻、酸、痛、無力，重則癱瘓，有的甚至會影響到呼吸，因為神經病變造成牽引呼吸的肌肉無力，危及生命。

一旦身體出現痠、痲、痛等症狀時，一定要就醫釐清病症來源，趙紹清主任建議，家族中有脊髓腫瘤病史，或常感覺手臂、胸頸、腰背疼痛、手腳麻木等症狀者，應及早接受神經學檢查。

(中時新聞網)