中國發展高層論壇2020於11日在北京召開，主題為「後疫情時代經濟復甦與國際合作」，大陸國家發展和改革委員會副主任唐登傑表示，從「十三五」以來大陸的消費對經濟增長的貢獻率平均在60％以上，並成為經濟增長的主要拉動力，消費市場規模居全球前列。

根據新浪財經報導，唐登傑表示，今年是大陸全面建成小康社會和第十三個五年規劃的收官之年，大陸經濟規模不斷增長，2019年經濟總量占世界的比重達到了16.3％，今年大陸國內生產總值預計將突破100兆元人民幣。在世界經濟增速大幅下滑，主要經濟體普遍低迷的情況下，大陸經濟成為全球經濟增長的主要動力源。

他表示，「十三五」以來大陸的消費對經濟增長貢獻率平均在60％以上，成為經濟增長的主要拉動力。消費市場規模居全球前列，同時2019年大陸城鎮化率超過了60％，已經有8.5億人在城鎮工作和生活。

(旺報 )