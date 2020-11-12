年終最夯國旅話題「新北歡樂耶誕城」13日將開城，網路聲量再掀熱潮，尤其今年攜手迪士尼更顯夢幻，有3D迪士尼童話光雕秀，還有4大主題燈區及8條光廊外，週遭飯店鄰近4分鐘步程距離，如台北新板希爾頓酒店、板橋凱撒大飯店、趣淘漫旅-台北也趁勢推活動、送住宿。
台北新板希爾頓酒店因應耶誕城主題，推出「繽紛樂」為主題的住房專案，每周五著指定7彩配件或服裝就可免費兌換蛋糕飲品；13日推出「打卡在新北耶誕城」臉書打卡抽住宿活動，在其FB粉絲專頁抽獎、貼文按讚留言，上傳與飯店大廳裝置藝術-「你的天賦your gift」合照並打卡在「新北耶誕城」，有機會抽希爾頓客房住宿券，共3個幸運名額，抽獎活動至元月3日止；入住房客自14日起，推出每周未季節限定的「繽紛樂電影放映會」，動畫電影《阿拉丁》、《獅子王》與《冰雪奇緣2》輪番播放，每周六下午3點、周日上午10點放映，房客免費報名。
板橋凱撒大飯店即日起至12月29日推出｢一日三餐 耶誕篇｣住房專案，每晚4999元起入住豪華客房，可享當日晚餐，選擇至朋派自助餐或卡拉拉餐廳享用精緻套餐、隔日活力自助早餐及下午茶，享用美食後只需步行3分鐘即可抵達新北歡樂耶誕城瘋狂打卡拍下個人網美照。
趣淘漫旅-台北為鼓勵民眾扮裝迪士尼角色，參加者必須事先於飯店官網或電話訂購今晚我想開趴專案，依照飯店提供示範照為標準，扮裝任何一個迪士尼角色，13日當日3點後開始辦理入住，由飯店主管評判是否符合資格，依照順序之前3組，即可以1元超殺價入住雙人探索客房1晚，加贈飯店早餐與澎湃零食組；其餘房客身上只要穿著迪士尼元素的服裝，亦可現抵200元，限量10組，提前感受耶誕季氛圍。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。