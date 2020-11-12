市民廣場通往板橋大遠百的天橋有著上萬盞小澄泡和楓葉組成絕美光廊。（黃采薇攝）

希爾頓客房。（台北新板希爾頓酒店提供）

每周未季節限定的「繽紛樂電影放映會」。（台北新板希爾頓酒店提供）

朋派自助早餐。（板橋凱撒大飯店提供）

新北歡樂耶誕城光廊之一。（板橋凱撒大飯店提供）

「1元換1晚」創意活動，扮裝示範—（左起）公主、壞皇后。（趣淘漫旅-台北提供）

探索客房1大床。（趣淘漫旅-台北提供）

年終最夯國旅話題「新北歡樂耶誕城」13日將開城，網路聲量再掀熱潮，尤其今年攜手迪士尼更顯夢幻，有3D迪士尼童話光雕秀，還有4大主題燈區及8條光廊外，週遭飯店鄰近4分鐘步程距離，如台北新板希爾頓酒店、板橋凱撒大飯店、趣淘漫旅-台北也趁勢推活動、送住宿。

台北新板希爾頓酒店因應耶誕城主題，推出「繽紛樂」為主題的住房專案，每周五著指定7彩配件或服裝就可免費兌換蛋糕飲品；13日推出「打卡在新北耶誕城」臉書打卡抽住宿活動，在其FB粉絲專頁抽獎、貼文按讚留言，上傳與飯店大廳裝置藝術-「你的天賦your gift」合照並打卡在「新北耶誕城」，有機會抽希爾頓客房住宿券，共3個幸運名額，抽獎活動至元月3日止；入住房客自14日起，推出每周未季節限定的「繽紛樂電影放映會」，動畫電影《阿拉丁》、《獅子王》與《冰雪奇緣2》輪番播放，每周六下午3點、周日上午10點放映，房客免費報名。

板橋凱撒大飯店即日起至12月29日推出｢一日三餐 耶誕篇｣住房專案，每晚4999元起入住豪華客房，可享當日晚餐，選擇至朋派自助餐或卡拉拉餐廳享用精緻套餐、隔日活力自助早餐及下午茶，享用美食後只需步行3分鐘即可抵達新北歡樂耶誕城瘋狂打卡拍下個人網美照。

趣淘漫旅-台北為鼓勵民眾扮裝迪士尼角色，參加者必須事先於飯店官網或電話訂購今晚我想開趴專案，依照飯店提供示範照為標準，扮裝任何一個迪士尼角色，13日當日3點後開始辦理入住，由飯店主管評判是否符合資格，依照順序之前3組，即可以1元超殺價入住雙人探索客房1晚，加贈飯店早餐與澎湃零食組；其餘房客身上只要穿著迪士尼元素的服裝，亦可現抵200元，限量10組，提前感受耶誕季氛圍。

(中時 )