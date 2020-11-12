一名女網友日前在臉書社團「靠北老公」發文抱怨，一開頭就說，他忍了7個月，決定把悶在心裡的話說出來，她表示，去年4月發現自己懷孕了，沒想到和男友談論婚事時，對方竟提出9項條件，其中包括和娘家、朋友斷絕聯絡、嫁過來就要當他家佣人、上班賺得錢要全額交出，每個月只有生活費5000。網友看到貼文怒轟：「擺明人家根本不想娶妳」，也有人勸：「別把自己推進火坑」。

原PO怒公布男友婚後要求9點無良條件。（圖／翻攝自靠北女友）

原PO在文中提到，男友以會痛為理由堅持不戴套，然後自己在去年4月發現懷孕，而且已經18周了，對方的父母三請四請後，才勉強開始談論婚事，而且男友還拿剛買的車威脅說「難道要我賣車來娶妳，到底憑什麼，有這麼了不起嗎，公證難道不行，要宴客以後再說嘛...。」

結果，婚事談沒多久，男方就提出嫁到他家的條件，原PO列出9點條件請網友評評理「請大家告訴我，是哪不對了好嗎？交往期間去他家，他父母和家人都很歡迎我，我真的不懂哪出錯了」。

1.能跟娘家和朋友斷就斷，妳嫁來就是我家的人了

2.嫁過來就是我家佣人，要洗衣、煮飯、打掃家裡，還要去上班

3.上班賺回來的錢，要全額交出來，1個月的生活費是5000

4.我媽會犧牲她自己的工作幫妳帶小孩

5.我家有神明，所以吃素，妳生下來的小孩也要吃素

6.你要回娘家，等我休息再載你回去，但要看我累不累

7.過年過節以我家為主，至於妳家自己再找時間回去，但我不會回去

8.我家的親戚或妳家的親戚同時要看小孩，要以我家的為主

9.至於你們的人要看，我會載妳回去，但要看我有沒有休息

女方父母看完簡直氣炸，網友們對此也紛紛炮轟「未婚有小孩不是什麼可恥的事，嫁錯人才會痛苦一輩子」、「不要讓妳父母後悔把你養大，去別人家當台傭」、「孩子自己養比較實在，幹嘛硬嫁進去受苦」、

「男方醜話都講那麼白了，妳還要一頭栽下去？」、「還不明顯嗎？人家根本就不想娶妳」。

(中時新聞網)