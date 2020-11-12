台鐵局今日重新向交通部提交519成功站44公分斷軌案建議懲處名單，共11人，包含明年初將退休的台鐵局長張政源自請處分外，副局長、工務處正副處長、段長、站長及養路主任等8名主管分別記過及申誡，另2名最早發現軌道裂縫的基層，雖未如實填報略有疏失，但考量察覺軌道異狀、即時防止事故有功，功過相抵不予懲處。

成功站附近軌道3月就被發現有裂縫，但沒有抽換新軌，直到5月19日軌道斷裂44公分，還讓2列車高速通過，幸未釀事故，仍引發安全疑慮，台鐵局10月間向交通部報告後，林佳龍相當震怒，下令限期調查及懲處。台鐵局重啟調查後，11月5日提報行政調查報告，12日則提交重啟後的建議懲處名單，張政源自請處分。

建議懲處名單還包括：副局長，督導不周申誡1次、工務處長，督導不周申誡2次、工務處副處長，督導不周申誡1次、工務段長，督導不周記過1次、工務段養路主任，未向上級報告亦未追蹤處理申誡1次、台中工務段監工，處置不當申誡2次、台中工務段主任，督導不周申誡1次、成功站值班站長，違反通報要點未立即通報申誡1次。至於成功站道班領班、調度所領班等2人，考量功過相抵、不予懲處。

另獎勵即時察覺有異狀並主動通報者，調度總所調度員，嘉獎1次、司機員通報有功，嘉獎1次提昇為記功1次。全案將由交通部人事處移請考績會及台鐵局考成會審議。

林佳龍裁示「獎由下起、懲自上先」，層級越高的主管應負起更多責任；自請處分的張政源，考量未能督導所屬落實軌道養護、抽換，應負「對屬員疏於督導考核」之責，依《交通事業鐵路人員獎懲標準表》規定，核予記過1次之處分；基層同仁即時察覺軌道異狀，雖在通報程序有所疏漏，但功過應一併考量。

林佳龍強調，519成功站斷軌後，10月28日在永康路段同樣發生斷軌，顯見軌道養護由上到下存在系統性問題，請台鐵局深切檢討、全力配合運安會調查，如有新事實發現，滾動檢討行政懲處範圍。

為協助台鐵落實鐵道安全改善，「交通部台鐵軌道安全督導小組」已成立，由3名次長偕同專家學者分別赴台鐵七個工務段，完成軌道養護之督導考核。

(中時 )