中天新聞台換照審查在即，國家通訊傳播委員會(NCC)昨(11)日通過訂定「衛星頻道節目供應事業一般頻道換照審查評分表」，作為審議換照案件評分依據，被質疑是作為為中天新聞台量身訂做的爭議評鑑辦法，前立委陳學聖砲轟，像極民進黨看待正在進行中的公視董監事審查機制，先是提案要修公視法，降低董監事同意門檻，後來不敵輿論壓力撤案，「民進黨最喜歡半路換車！」

中天新聞台換照案尚未有結果，近日也爆出公視董監事審查機制有問題，國民黨審查委員認為有爭議而拒絕出席，被文化部長李永得說是「政治綁架」，引來批評不斷。

對此陳學聖在臉書發文指出，中天新聞台昨晚已透過新聞稿，指NCC「製造不公平審換照條件」，並強烈呼籲NCC「勿違法濫權開惡例，陷蔡政府於不義」，更指出，依據《中央法規標準法》第18條，換照程序進行中，才公佈評分標準，不利中天新聞台，不能適用於此次換照。

陳學聖直言：「這像極了民進黨看待正在進行中的公視董監事審查機制，先是提案要修公視法，降低董監事同意門檻，後來不敵輿論壓力撤案。」

陳學聖提到，本週一因國民黨審查委員認為公視董監事名單有爭議，也有委員有事不克參加，因此集體未出席當日審查會，結果文化部長李永得就說這是「政治綁架」，立馬要求將原「全體委員」4分之3同意，改為「出席委員」。直說：「一字之差，就讓民進黨今後可以為所欲為，反對黨連基本杯葛權力都不再有，這種鴨霸，真不知道是誰綁架了誰？」

陳學聖指出，法界有兩條金律，一則是「不溯及既往」，以免追殺，另一則是「日出條款」，以免自我圖利。在軍公教年改時，民進黨政府已破壞了不溯及既往原則，現不論是審公視董監事或中天換照，民進黨政府竟又可以邊審邊修規則，以利自己目標達成。「這種無法無天，破壞法界基石的作為，有天一定會被民意反噬！我們等著看吧！」

(旺報 )