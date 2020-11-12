IET-KY(4971)(英特磊)第3季稅後盈餘為2186.7萬元，順利轉虧為盈，單季每股盈餘達0.61元，累計前3季每股盈餘為0.45元；受惠全球5G世代啟動，pHEMT大廠下半年5G及國防需求回升，IET-KY第4季砷化鎵訂單到位，且磷化銦的APD部份產品已進入批次生產，新年度大廠HBT供貨條件已在洽談，近期可開始量產備貨，讓IET-KY樂觀看待第4季營運，IET-KY表示，若公司能持續保持在防疫中資源有效利用的運作模式，第4季營收有望成長。

IET-KY下午舉行線上法說會，IET第3季合併營收為1.74億元，季增8.26%，年減5.09%，營業毛利為5736萬元，季增85.75%，單季合併毛利率為32.89%，季增13.72%，稅後盈餘為2186.7萬元，單季每股盈餘達0.61元，較去年成長5.17%；累計前3季營業毛利為1.3億元，合併毛利率為26.92%，稅後盈餘為1616萬元，每股盈餘為0.45元。

就產品比重來看，砷化鎵佔IET-KY營收約37.1%、磷化銦佔27.9%、銻化鎵及硬體佔35%。

英特磊表示，整體營業額較去年同期降低，主要是台幣升值影響，若美元計價則較去年同季略成長。

展望第4季，IET表示，在砷化鎵部分，受惠全球5G世代啟動，pHEMT大廠下半年5G及國防需求回升訂單到位，公司將有效利用人力與產能，確保準時供貨；磷化銦部分，APD部份產品已由研發進入批次生產，公司將持續認證現有客戶產品，新年度大廠HBT供貨條件已在洽談，近期可開始量產備貨。

在銻化鎵方面，IET-KY表示，國防大廠年底釋放訂單，達標預算，將爭取年底前完成紅外磊晶片出貨，提高營收；硬體構件部分，組裝出售多餘中小型MBE機台持續進行，目前已應客戶要求，提供客製化升級服務的方案，達成一元化(turn-key)交機服務。

至於氮化鎵(GaN)部分，IET-KY已試產氮化鎵磊晶片並評估結果，研發進度將繼續，同時接洽現有客戶合作發展產品。

IET-KY指出，公司在兼顧預防及因應新冠肺炎COVID-19上，已有更完備之程序與經驗，終極目標為讓生產資源做最有效的利用，降低疫情對產出的影響，如果公司能持續保持在防疫中資源有效利用的運作模式，第4季營收有望成長。

法人表示，英特磊第3季營運已克服新冠肺炎不利影響，營收及獲利逐漸恢復常軌，營運風險已有效受到控制，如第4季營收規模及產品組合能延續，下半年獲利可望有不錯的表現。

(時報資訊)