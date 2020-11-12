南韓新冠肺炎確診數已連續第五天出現三位數增長，由於群聚感染事件持續增加，該國政府近期內強化社交距離措施的可能性升高。

韓國疾病管理本部公布，周四新增143個新冠肺炎確診病例，其中包括128個本土病例，截至目前為止，該國累計確診病例達27,942人。不過，周四未新增死亡病例，累計仍維持於487人。

周四的新增確診病例雖然較周三的146人略為減少，但仍較周二的100人增加，且已連續5天出現三位數增長。

最新數據顯示，過去兩周以來，韓國的新增確診病例中約35.5%屬於群聚感染，約13.6%感染途徑不明。此外，首都首爾市占新增病例數的35.5%，其次為京畿道占28.2%。值得注意的是，20與30歲族群確診者已占總數逾30%，較9月份的22%占比大幅增加。

越來越多城市與省級政府已經提升當地的維持社交距離機制，以防止疫情擴散，但由於單日新增確診數已連續超過百例一段時間，衛生監管機關正在考慮於近期內強化全國的防疫指導。

截至目前為止，韓國共完成274萬9,772次新冠狀病毒檢測，包括前一日進行了13,238個的檢測。

(時報資訊)