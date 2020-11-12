配合109年度地價稅11月開徵，「台灣Pay」祭出繳稅優惠，在開徵期間收到稅單，e手立刻使用「台灣Pay」掃碼繳稅，免手續費還享現金、刷卡金回饋，更不會錯過繳費期限而產生滯納金。

為鼓勵民眾體驗「台灣Pay」服務之便利，八大公股銀行（臺灣銀行、土地銀行、合作金庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、臺灣企銀）分別推出繳稅回饋活動，各銀行前8,000名～1萬名使用「台灣Pay」繳稅的客戶，即可獲得50～200元現金、刷卡金回饋，活動內容詳見「八大公股銀行」官網。

下載往來銀行的「行動銀行APP」或「台灣行動支付APP」綁定金融卡或信用卡，選擇以「台灣Pay」繳稅，掃瞄稅單上的QRCode，無須輸入任何資料，即可隨時隨地、快速便利又正確的完成繳稅，並可查詢完整繳費紀錄，讓防疫期間更加安心，手機就是您的專屬繳費櫃台及理財小秘書。

各銀行及財金公司持續努力以使用者角度優化「台灣Pay」交易功能，除各項稅款外，還可繳納水電費、瓦斯費、電信費等超過6,000種各類帳單，購物消費、轉帳也可使用「台灣Pay」支付，除了實體通路，11月起更將購物消費拓展至線上店家（PChome 24h購物網站），隨時隨地都可買好買滿，享受購物樂趣。

「台灣Pay」網羅了各類型特店，2020年底前還有上千家門市同步舉辦優惠活動，無論是生活消費、食衣住行或吃喝玩樂應有盡有，包括聖德科斯、統領百貨、漢神百貨、漢神巨蛋、杏一醫療、台亞加油站、漢來美食、馬可先生、大學眼鏡、85度C、大苑子、棉花田等，走到哪都可使用「台灣Pay」，更可享受高達20％的消費回饋。

(工商 )