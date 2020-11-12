今年已剩下不到兩個月，觀察投信發行的包括美國股票型、亞洲、全球一般股票型、單一國家、新興市場、大陸A股、全球資源型、日本股票型、大中華區、歐洲、特別股，共11類型海外基金今年來績效平均表現，整體來看，以大中華股票基金平均上漲39.67％表現最佳，為今年來海外基金的投資亮點，特別值得投資人留意。

進一步統計投信發行的90檔大中華基金今年來個別績效，其中包括群益華夏盛世、群益中國新機會、安聯中國策略、台新中國精選中小、富蘭克林華美中國消費等10檔漲逾五成，表現更是出色。

投信法人表示，陸股後市看俏，投資人不妨以定期定額或分批進場的方式適度布局大中華基金。

群益華夏盛世基金經理人謝天翎表示，宏觀數據方面，10月大陸出口增速持續上行趨勢，同比增長11.4％，較9月提升1.5個百分點，超過市場預期。其中，家具、玩具、汽車及零部件等行業出口增長進一步加快。海外疫情未能有效控制，海外工業生產恢復受挫，大陸供應鏈能力突出，提升大陸在全球出口份額。未來歐美進一步補庫存下，海外需求效應對大陸出口的拉動或將持續，大陸經濟動能有望延續。

群益中國新機會基金經理人洪玉婷指出，10月北向資金基本持平，當月淨流入0.23億元。由於之前美國大選影響外資投資意願，目前拜登勝選後可能推出大規模財政刺激方案，美國聯準會（Fed）或配合推出更多寬鬆貨幣政策，導致美元走弱，外資有望重回A股市場，預期未來外資流入概率高。

近期摩根士丹利發布MSCI新興市場「投資集中化」報告，預測2027年大陸A股納入因子達到100％，整體大陸權重將達到MSCI新興市場指數的56％，A股將成為國際投資組合中重要市場之一。

大陸經濟目前處於轉型的重要時刻，未來不論是在消費升級、工業躍進，或是生活品質的追求，都將是政策及趨勢發展重點之所在，十一長假後市場氣氛改善，接下來的消費旺季動能更可期。

(工商 )