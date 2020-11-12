為加強新冠肺炎後疫情時代的產業合作，工業總會、國經協會，再度與菲律賓商工總會合作，12日在台北舉行「2020台菲產業鏈結高峰論壇暨第26屆經濟聯席會議」，聚焦雙方關切的智慧園區、智慧機械、資訊電子及創新應用等領域，進行具體合作項目的討論，可望為雙方產業創造實質經貿利益。

本次論壇以「台菲攜手合作重返復甦」為主題，採線上、實體同步舉行，共同探討後疫情時代的新契機與合作模式，慧誠智醫介紹多項IOT智慧醫療軟硬體、敦謙國際亦針對AI智能旅館解決方案進行分享。

經濟部次長陳正祺受邀以視訊方式參加，他表示，近年來台菲雙邊經貿往來熱絡，菲律賓是台灣第14大貿易夥伴，2019年台菲貿易總額達82.47億美元，菲國亦為台灣第10大出口市場，2017年台菲簽署更新《台菲投資保障協定》（BIA），強化產業投資信心，看好菲律賓經濟發展，近三年台灣對菲投資皆達1億美元以上。

新冠肺炎疫情爆發後，菲律賓對於醫療級防護裝備產生大量需求，但國外製造商因出口禁令也無法出貨到菲律賓，此時台商美德醫療集團、新金寶集團及松玥開發建設公司充分發揮Taiwan Can Help精神，從台灣進口機具和原料並增加產能生產醫療級口罩，協助菲律賓政府抗疫。

菲律賓於疫情期間新成立之個人防護設備（PPE）協會（Confederation of Philippine Manufacturers of PPE，簡稱CPMP)並於論壇上與台灣產業用紡織品協會簽署合作備忘錄，雙方將針對產業用紡織品相關技術及產品進行交流合作；因疫情擴散菲國的教育也深受影響，台灣教學科技領導品牌網奕資訊科技秉持教育公益無國界、防疫不停學，亦於論壇上宣布與菲律賓民答那峨島學校合作，將協助當地建立AI智慧教研中心，透過智慧化的教學系統合作，共創台菲數位教育產業發展與交流。

台菲雙方產業已有很好的互動，過去3年透過論壇交流，雙方共簽署21項產業合作備忘錄，成果包含藉由蘇比克灣TIPO工業園區的開發，吸引台灣企業赴菲律賓投資，將帶動當地約10億美金的設備投資，及協助菲國創造3到5萬個就業機會，並藉由機械產業的交流互動，有效提升菲律賓工具機產業的能量。

菲律賓近年推動「包容性創新產業策略」等產業政策，對電機、電子等領域提供租稅減免等多項優惠，吸引投資，美中貿易摩擦後，台灣資訊電子業及電力設備等產業，積極前往菲律賓新設廠或擴展生產線，未來台菲雙方更可經由BIA加強投資保障，促進產業合作與經貿往來。

(工商 )