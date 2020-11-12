雲林縣長張麗善12日親自帶隊前往虎尾某工廠稽查，突襲式檢查讓廠商措手不及。（周書聖攝）

雲林縣環保局稽查人員針對廠商所使用的燃油採樣檢驗，採樣報告一周後將出爐。（周書聖攝）

日前雲林縣環保局長鄭育麟挨批「做官不做事」，對於民眾檢舉空汙問題毫無作為，雲林縣長張麗善12日親自帶隊前往虎尾某工廠突襲檢查，雲林縣環保局針對工廠燃油、水質、空氣品質等方面做採樣，現場並無明顯違規事項，採樣報告則需一周後才會揭曉。

張麗善及環保局等相關單位抵達現場後，廠方人員手足無措急忙通知廠長趕赴現場，並由廠長帶領至各廠區視察，環保局則分散至各處採樣。張麗善表示，工廠所產生的廢水、燃料、油品是否符合規範，亦或是像民眾所述燃燒廢棄輪胎等，都要嚴格檢查採樣。

廠方表示，近期因民眾反應空氣瀰漫臭味，原本工廠所燃燒的是經濟部合格的再生油，目前皆以改成使用中油合格油品，明年將汰換成天然氣，將空氣中的異味降到最低；廢水處理設備也已將依環保局輔導指示，於廢水池加蓋防止臭味溢散。

環保局人員於各區稽查採樣後，並未發現廠方有明顯違規事項，採樣報告一周後才會出爐，若水質、油品、空品有任何有害物質超標現象，將依法對廠商開罰。

雲林縣環保局代理局長黃富義表示，近期依照風向，篩選大斗南地區13家有散發臭味疑慮的廠商，會不定期無預警前往抽查。

張麗善強調，將成立雲林縣空氣品質監測小組，對雲林縣內廠商進行輔導並協助改善，盼廠商能秉持企業良心減少地方汙染，民眾無論何時聞到臭味，都可以撥打24小時專線電話通報，讓環保局人員能夠及時處理。

(中時 )