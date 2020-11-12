伴隨業務持穩推動，台汽電（8926）第3季EPS0.41元；前3季營收69.84億元，營業淨利3.08億元，稅前淨利9.66億元，淨利9.09億元，EPS1.54元。此外，因轉投資菲律賓RP Energy計畫建廠進度延宕，及公司近年因擴展再生能源業務業務需要，台汽電董事會決議97年度現金增資發行新股計畫變更案。

台汽電表示，擬變更增資計畫為充實營運資金，以強化資金靈活運用及健全財務結構。以目前借款之實際平均利率約0.82％設算，預計每年可節省約500萬元之利息支出。

加速推展綠能多元布局，台汽電除風電工程大單邁入工程款認列高峰，挹注今年業績動能；太陽光電、陸域風電投資持續推動；100％轉投資台汽電綠能也取得再生能源售電業執。

台汽電承攬丹麥離岸風電開發商沃旭能源之離岸風電陸上變電站統包工程，以及子公司星能股承攬台電示範風場陸域管排土建工作均在執行中；台電台南鹽田150MW太陽光電案正進行中，並爭取大型地面型太陽光電統包或部分工程。台汽電更成立再生能源運維中心，期盼搶占年約百億元的運維市場商機。

綠能投資部分，星能股取得烏山頭水庫水面型光電（約13MW）開發權已取得籌設許可；台汽電現正籌設6MW光電案場；109年預計進行30MW太陽光電投資開發。

(工商 )