中視新聞全球報導11日晚收視開出亮眼成績，4歲以上平均收視為1.67，觀看人次也達36萬7千人，居同時段無線四台新聞之冠，也位居所有電視節目收視排行第3名。一小時的新聞時段，讓觀眾清楚掌握最新的疫苗進展、國際局勢，及國旅補助、萊豬開放、雙11大戰等重要民生議題。

一直以來新聞團隊秉持專業客觀的製播原則，深受觀眾信賴，這也反映在數字上，像是中視新聞YouTube頻道成立至今，已累積56萬4千人訂閱。而開票報導更成為中視新聞的招牌，在今年初總統大選「2020大選開票看中視」的直播觀看次數，就高達200萬次，最近11月4日美國總統大選「開票看中視」的直播觀看次數，也有52萬次，中視新聞部副總監張騄遠提到，這次美選開票，中視在鏡面的呈現上清楚明瞭，讓觀眾一眼就能得知票數，加上由台內開票經驗最豐富的當家主播哈遠儀解析選情，搭配鍾季容即時報票，完美的組合讓全程開票報導都清晰易懂。

此外，中視新聞持續關懷偏鄉醫療議題，像是新聞團隊李婉婷、温鈺萍、祝嘉嵩、周天傑等以「愛在偏鄉 醫療不能等」榮獲「109年臺灣醫療報導獎」廣電類特優。

(中時 )