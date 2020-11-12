一名女網友在臉書透露，還在讀大學的小姑因未婚懷孕沒錢墮胎，婆婆逼她拿嫁妝的金飾去典當來湊開刀費，還嗆聲「妳身為長媳就該擔起責任」，不料她斷然拒絕後，金飾竟不翼而飛，最令她生氣的是小姑後來嫁了有錢人，還收了36萬的聘金，讓她氣瘋：「現世報呢？」

這名媳婦在臉書《靠北婆婆2.0》發文指出，原本在北部讀大學的小姑，有段時間不斷回來中南部的家，某次回家時說：「我決定要把腹中小孩拿掉」，但因小姑沒錢動手術，這時丈夫及婆婆竟聯合起來勸她：「妳身為長媳，結婚的金飾拿出來典當換錢，幫助妹妹度過過這個難關。」

她聽完怒回「憑什麼？這是幫助他人殺人耶！我不幹！搞大她肚子的又不是我」，這時婆婆又加碼說「妳就幫幫她啊！大家一家人互相幫助很正常」，但原PO認為，金飾是她父母特地為她準備的嫁妝，她無論如何都不會拿去典當。

原PO越想越氣：「有好事的你們想到過我？這種事就找我？拿小孩找我討錢又跟渣男拿錢，兩邊賺啊你們？」沒想到丈夫並沒有幫她講話，小姑甚至認為她在欺負婆婆。後來她發現有一部分的金飾不翼而飛，但沒有證據是誰拿的，她氣不過只好離婚。此外，最令她氣憤的是，小姑後來離開渣男，又嫁了有錢人，而且36萬聘金全收，讓她超怒「現世報呢？」

中天新聞 豪門媳臉書控惡婆婆「言語霸凌」自家輕生

(中時新聞網)