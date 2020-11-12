警方在CHARLES住處查扣到美金1萬元、台幣180萬元等贓證物。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

一名60歲女導遊，前年透過臉書認識自稱是台裔美籍的聯合國軍官，對方利用噓寒問暖、甜言蜜語等攻勢，逐步令女導遊陷入愛情陷阱，該軍官再以結婚為前提，編造各種理由行騙，女導遊共匯款支付4000多萬元後，家人才驚覺有異，強帶她去報警。

刑事局偵查第七大隊透過165大數據資料展開偵辦，發現該機房位在奈及利亞，循線查出有些女性被害人還遭歹徒利用，提供人頭帳戶接收贓款。專案小組8月在新北市新莊再查獲該集團在台面交的外籍車手CHARLES，莫三比克籍的CHARLES38歲，他向被害人佯稱自己是AIT駐台特工，可幫將款項匯給在海外的「心上人」，警方並在其住處查扣到美金1萬元、台幣180萬元等贓證物。

警方清查，至少有20多名女性被害，CHARLES落網後，誤以為會被遣送至大陸，嚇得大哭、不斷哭喊「NO CHINA」，檢方複訊後聲押獲准。

刑事局偵查第七大隊另破獲以24歲詹姓男子為首的假交友、真詐財機房，嫌犯先盜用俊男美女圖像於臉書、探探、Pairs等各種交友軟體，再以投資「境外金融商品」、「虛擬貨幣」、「博奕」等各種名目，誘騙被害人匯錢投資，北市一名40歲貿易商4月即遭騙300萬元。

警方到台中機房進行攻堅，逮捕詹男等16名嫌犯，查扣犯罪聯絡用行動電話、平板、筆記型電腦、桌上型電腦、無線分享器等贓證物，檢方訊後，將詹嫌等8人聲押獲准。

(中時 )