嚇！天外飛來黑影撞頭 騎士「犁田」禍首竟是「領角鴞」

日前(10日)一名王姓騎士於回家途中經板橋的堤外便道遭遇「碰瓷」，而對象竟然是領角鴞，是極珍貴的保育級動物，受傷騎士也笑著自認倒楣，自嘲在市區騎車，居然能碰到領角鴞，應該要去簽樂透!

領角鴞為一種中小型貓頭鷹，平日白天停棲於樹葉繁密的樹叢內休息，入夜才會出來活動，平時不容易遇到的動物，竟被新北市一名王姓騎士「撞個正著」。騎士表示原以為是有人將球丟向他的頭部，後來才發現襲擊他的兇手是領角鴞，讓他無奈又好笑。

事後他說道，雖然自己受傷，但也很難得能在市區遇見貓頭鷹，自嘲這麼幸運應去簽大樂透。板橋交通分隊將當事人此欄如實填上貓頭鷹，認定牠與此次肇事脫不了關係，為罕見的「鳥」車禍。騎士的父親在一旁拍下「肇事現場」，貓頭鷹散發一股無辜呆萌感，眼睛瞪大狂看父子倆，殊不知自己釀車禍。

多少機率才會發生這麼罕見的事件，對騎士來說十分特別，這隻天外飛來的領角鴞目前尚未找到。而網友也紛紛表示，「測一下貓頭鷹有沒有酒駕」、「這個碰瓷的求收編方式還真獨特」，「領角鴞肇事逃逸 發布通緝 XD」，意外成為無人賠償的鳥車禍。

(中時新聞網)