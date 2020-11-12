基隆市有9成以上為山坡地，為全國山坡地最多的區域，很多山上造鎮的老舊社區管線年久失修、漏水嚴重，不時傳出管線破裂等災情，議員張秉鈞指出，有民眾陳情中山區為丘陵地型，且供水設施老舊，動不動就停水，讓居民困擾不堪，他12日邀自來水公司、市府工務處、立委蔡適應辦公室主任林明智赴西定路132巷會勘，並要求全面重新規劃、改善供水設備。

張秉鈞指出，該地區約有60多戶，但自來水管線和設施老舊，常因水壓不足、加壓設施損壞，導致山下爆管積淹、山上水量不足，居民無水可用的情況，經現勘後擬規畫改善工程，汰換老舊管線，不過目前尚需統計總戶數，來評估施工費用，相關單位將盡快解決居民長久以來的用水問題。

西華里長陳柏豪表示，西定路開發的時間較早，且容納很多老舊社區、公寓住宅，但該處多為山坡地，且當年大多未做加壓站、打水設備，僅以單一管線來運輸自來水，隨著時間過去，運輸設備早已年久失修，導致爆管、漏水等問題層出不窮，民眾不只無水可用，甚至還要負擔漏掉的水費，希望政府協助居民更新接管，讓供水穩定。

工務處說，目前已協調水公司針對民眾反應長期供水不穩的問題來規畫改善工程，但因為山坡上的路徑較複雜，施作過程將會遷移水錶位置，預計在2021年初動工，完成後供水的穩定性及水源的品質將大大提升。

(中時 )