台中市沙鹿車站鄰近地區缺乏停車空間，台中市交通局爭取中央前瞻計畫補助，將興建地上7層、地下1層的沙田路立體停車場，預計2022年5月下旬完工，可提供186席汽車位及92席機車格。市長盧秀燕12日出席動土典禮，盼完工後，解決當地停車問題，帶動地方繁榮。

交通局12日舉行沙鹿區沙田路立體停車場動土典禮，盧秀燕、交通局長葉昭甫、研考會主委吳皇昇、交通部主任祕書黃荷婷、台中市副議長顏莉敏、市議員楊典忠、王立任及前立委顏寬恒等人均表達支持，並期許工程順利。

沙田路立體停車場設計地上7層、地下1層，提供186席汽車位及92席機車格，預計2022年5月下旬完工。（王文吉攝）

台中市長盧秀燕率與會貴賓焚香祝禱，祈求沙田路立體停車場工程順利。（王文吉攝）

台中市長盧秀燕出席動工典禮，致詞時細數雙十公車、地價稅調降等政績。（王文吉攝）

交通部主任祕書黃荷婷代表部長林佳龍出席沙鹿沙田路立體停車場動工典禮。（王文吉攝）

盧秀燕表示，沙田路立體停車場為地上7層、地下1層的建築物，附近有市場、醫院、車站等，未來完工後可改善停車問題，帶動地方繁榮。感謝交通部補助，也感謝市議會支持預算，市府將持續努力，讓台中交通更加完善。

交通局指出，沙田路立體停車場工程基地位於沙鹿區沙田路、四平街新平巷口，鄰近土地分區使用型態主要為商業及住宅用地，考量沙鹿車站、光田醫院及沙鹿公有零售市場停車需求，但目前僅1處平面停車場，顯不敷使用，因此興建立體停車場回應地方需求。

沙田路立體停車場工程投入2億3千萬元經費，是中央核可的前瞻計畫補助案件之一，建築師以質量提昇為設計主軸，建構地區意象，結合人行廣場活動場域、都市景觀，並強調舒適性、自然調和健康、環保等理念，打造智慧化、現代化、綠能環保的停車空間。

(中時 )