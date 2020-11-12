台中市沙鹿車站鄰近地區缺乏停車空間，台中市交通局爭取中央前瞻計畫補助，將興建地上7層、地下1層的沙田路立體停車場，預計2022年5月下旬完工，可提供186席汽車位及92席機車格。市長盧秀燕12日出席動土典禮，盼完工後，解決當地停車問題，帶動地方繁榮。
交通局12日舉行沙鹿區沙田路立體停車場動土典禮，盧秀燕、交通局長葉昭甫、研考會主委吳皇昇、交通部主任祕書黃荷婷、台中市副議長顏莉敏、市議員楊典忠、王立任及前立委顏寬恒等人均表達支持，並期許工程順利。
盧秀燕表示，沙田路立體停車場為地上7層、地下1層的建築物，附近有市場、醫院、車站等，未來完工後可改善停車問題，帶動地方繁榮。感謝交通部補助，也感謝市議會支持預算，市府將持續努力，讓台中交通更加完善。
交通局指出，沙田路立體停車場工程基地位於沙鹿區沙田路、四平街新平巷口，鄰近土地分區使用型態主要為商業及住宅用地，考量沙鹿車站、光田醫院及沙鹿公有零售市場停車需求，但目前僅1處平面停車場，顯不敷使用，因此興建立體停車場回應地方需求。
沙田路立體停車場工程投入2億3千萬元經費，是中央核可的前瞻計畫補助案件之一，建築師以質量提昇為設計主軸，建構地區意象，結合人行廣場活動場域、都市景觀，並強調舒適性、自然調和健康、環保等理念，打造智慧化、現代化、綠能環保的停車空間。
(中時 )
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