日前馬籍女大生在校園周邊遇劫，案件發生後引發各界關注校園安全，屏東警方也增加巡邏頻率，更一舉逮獲高齡82歲的遛鳥俠，讓女學生及用路人免於驚嚇。

屏警指出，日前在屏東公園旁仁愛路旁，82歲曾姓老翁為滿足自己性慾，騎車靠近女性民眾，瞬間露出生殖器開始自慰，嚇得女子花容失色，他便騎乘機車逃逸，警方獲報後調閱路口監視器，通知老翁到案，並依妨害風化罪函送屏東地檢署偵辦。

無獨有偶，屏東警分局也接獲學校通報指稱，有學生分別於瑞光路、林森路遭一名騎機車男子，以假借問路方式攔下學生，當場對學生露鳥騷擾。

警方隨即通報線上警網追緝，並調閱監視器過濾、以車追人，發現25歲曾姓男子涉嫌重大，被通知到案時才後悔表示，當天休假騎車閒晃，一時「性」起才會隨意露鳥，全案也依妨害風化罪函送法辦。

除此之外，有民眾9日在一處里港鄉一處國小旁，發現47歲張姓男子手持水果刀在校園外的馬路上揮舞並大吼大叫，雖然沒有進入校園，也未有攻擊路人情況，但擔心用路人安危，仍報警處理。警方循線找到張男，並查扣犯案用水果刀1把，全案已移請屏東地院簡易庭裁罰。

屏縣警局長李文章表示，校內各級學校與警方已建立綿密通報機制，更強調警察絕對不會匿報刑案，在校園自主管理原則下，希望在校、警及民眾聯合搭起安全網絡，展現捍衛校園安全決心。

(中時 )