訂單平均單價提升，高值產品出貨比例提升，聚陽10月營收雖比去年同期衰退5.1％，不過，單月稅前獲利2.5億元，比去年同期增加15.7％；聚陽指出，預期今年全年的獲利成長幅度將優於營收成長幅度。

聚陽累計1-10月稅前淨利為23.6億元，年增8.81％，每股稅前盈餘為10.74元。

防疫產品出貨進入尾聲，加上秋冬裝訂單出貨漸減，且，新台幣升值，匯率對營收有影響，聚陽10月合併營收21.23億元，年減5.1％；主要以出口為主的聚陽，訂單多以美元計，在台幣強勁升值走勢下，營收計價勢必受到影響。

對於第4季表現，聚陽指出，因進入傳統淡季，加上受到原物料價格影響與新台幣走勢強勁，將影響營收表現，不過在「擇優出貨」下，獲利雖不及旺季，但預期會將優於去年同期。

就整體營運來看，聚陽指出，運動休閒的出貨比例及平均單價的提升，是聚陽獲利成長幅度高於營收成長的利基；目前聚陽運動、休閒服飾約占整體營收的二成，在策略推動下，此部分的出貨及訂單量持續成長中，估明年有望突破三成，因此獲利成長幅度會優於營收成長。

(工商 )