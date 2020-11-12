風險意識提高，京城銀大舉減碼低評等海外債。京城銀12日舉行線上法說會，除了NIM（淨利差）1.83％，為全體國銀裡在央行三月降息之後唯一有上揚的銀行，對於海外債券部位京城銀也基於風險意識大舉減碼BB+以下的部位，佔比已由Q2的7％已幾乎「腰斬」到剩4％。

對於淨利差能逆勢上揚，京城銀指出，最主要兩大因素：1、放款「以量補價」， 以擴大規模來彌補利率下滑的影響；2、美元資金成本的大幅下降。在台股方面，京城銀指出，目前交易部位餘額為32億多，現在屬於「逢高調節」的階段，未來也將伺機在低點再回補持股。

在海外投資方面，京城銀指出，海外債現在主要以買入天期較長的債券為主，因此平均存續天期有增加，此外，有相當的部位目前先買入美國政府公債，伺機出手回補收益較高的公司債，未來京城銀在財務操作上還有一利多，就是未來2年，直至後年底，到期的部位都很少，相對更有空間等待好機會精選標的。

京城銀財務部協理吳至人指出，目前京城銀整體債券部位，國內債券未實現利益有2億台幣，海外債券則高達1億美元，特別是在全球市場風險升高之際，京城銀亦拉高投資標的信評要求，由於未來市場利率都將處於極低的水準，未來整體的美元債券部位，應會維持在現行13億美元多的規模。

此外，京城銀拍賣綠能的路竹廠房擔保品達陣。對此京城銀在法說上指出，已賣出8.6億元，將等法院出帳時程確定，就可確認何時可認列回沖，預計應會在明年認列該處份收益。

京城銀也指出，8、9月間有再打銷一筆營造業的呆帳，但估計未來也將如綠能廠房的拍賣，有機會回沖。除了積極處份放款不良債權的擔保品之外，京城銀在投資面上也透過持有債券部位在第三季作出相當調整，而使得金融資產評價的預期信用損失，從上一季的10億元降至6億元。

京城銀第三季放款成長率年增率達10％，即使扣掉紓困也有8％的成長率，而在放款量擴大的同時，京城銀也在法說會上指出，放款覆蓋率也將以高水準要求，已由先前1.41％回升到1.52％，未來也會以維持在1.5％以上的水準自我要求。

(工商 )