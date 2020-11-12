為體諒防疫旅館價高難訂，且隔離者住宿無聊又多有不便，雲朗觀光集團旗下君品酒店、雲品溫泉酒店、翰品酒店新莊、桃園、高雄、花蓮以及兆品酒店台中、嘉義，即日起至2021年3月31日，聯合推出第二波「把安全留給家人」住房優惠專案，鼓勵返台的居家檢疫者回熟悉舒適的自家居住，改讓健康的同住家人到旅館住宿，行動自如。雲朗觀光集團將會持續跟國民一起齊心抗疫、守護台灣。

新冠肺炎疫情至今邁入全球第二波高峰，台灣目前仍不斷有境外移入的案例，台灣上周境外移入個案來到19例，創下五月以來單周新高，隨著歐美疫情逐漸升溫，防疫旅宿的入住需求也隨之提升。雲朗觀光集團決定旗下8館共推「把安全留給家人」住房專案。

2020年3月中雲朗觀光響應北市府推出「把安全留給家人」住房專案，讓住在家中的家人入住星級旅館，須隔離的人留在家中，藉此達到節約防疫上的成本與時間。

雲朗觀光近日也觀察到，成為防疫旅館的星級飯店，房價相對來說也偏高，而入住防疫旅館的旅客因必須遵守隔離準則，即使付了高額的房費也只能得到飯店最基本的零接觸服務。因此即日起，再次聯合推出「把安全留給家人」住房專案，給隔離旅客的家人眷屬入住7天以上的住房優惠，君品酒店純住房每房每晚2,500元、雲品溫泉酒店一泊二食每房每晚8,120元、翰品酒店桃園一泊一食每房每晚1,500元、翰品酒店新莊、花蓮、高雄一泊一食每房每晚1,530元、兆品酒店嘉義、台中一泊一食每房每晚1,530元，每房至多2人入住；專案讓有需求的消費者達到相同隔離效果的同時，還能享用飯店軟硬體設備，在疫情無法出國的期間來一趟城市微旅行。

(工商 )