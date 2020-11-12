第一銀行與新創「湊伙公司」合作，聯手推出金融首例「債券團購平台」，未來投資人以最低新台幣100元，即可參與國內外債券的團購投資，大大降低以往動輒10萬至100萬元的債券投資門檻，且收取的管理費、信託保管費最高為0.5％及0.2％，讓小資族也能輕鬆入手，提升累積財富更多的選擇性。

一銀指出，此次合作除負責所有投資人的款項及債券信託，也透過一銀負責購入、賣出債券，將來正式推出服務，也必須是一銀的存款戶才能參與投資計畫，期望讓債券投資不再是有錢人的專利，透過金融創新將投資變成人人平等，以小額團購方式將投資機會分享給普羅大眾。

一銀為持續擴大金融科技創新動能，在尋求聯盟鏈之夥伴與創新應用外，積極與以區塊鏈技術為基礎的湊伙公司合作，區塊鏈紀錄所有債券交易資訊，讓民眾可以透過平台買賣債券，銀行則利用區塊鏈去中心化及不可竄改的特性，資訊與交易指示比對，強化交易的安全性。

一銀更將服務與數位品牌「iLEO數位帳戶」結合，若客戶不具一銀帳戶及網路銀行，可透過湊伙公司專屬連結，線上申請iLEO數位帳戶，成功後亦即可直接進行相關交易服務，改變傳統債券交易模式。

一銀自2017年起即投入區塊鏈技術研發，完成「供應鏈融資區塊鏈平台」POC實驗，並於2018年、2019年陸續應用區塊鏈技術於「存放聯行清算帳戶餘額警示」、「外幣現鈔聯盟鏈平台」之落地應用，今年第一季也推出「區塊鏈檔案傳輸平台」，讓客戶可以藉此平台與銀行傳遞檔案，進而執行金融業務，提升客戶體驗並降低資料傳輸風險。

未來一銀將持續擁抱科技創新，除精進區塊鏈等FinTech（金融科技）技術並陸續開放API與各產業金融服務串接，更不排除與各新創公司合作可能，以開放金融的態度，為消費者提供更完善的金融服務。

(工商 )