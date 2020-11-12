聯邦投信11月12日表示，美國大型藥廠輝瑞（Pfizer） 於11月9日公布旗下新冠疫苗有效率逾90％，並最早將於11月下旬向美國監管部門申請緊急使用許可；受疫苗樂觀情緒影響，台股11日創高（12日盤中續創新高），短期區間震盪整理後，將進入年底財報空窗期的「作夢行情」，13,000點有望成為常態，投資人可重點關注基本面佳的半導體、5G、散熱、PCB及蘋概股。

聯邦精選科技基金經理人洪威指出，輝瑞雖宣稱疫苗有效率達90％以上，但仍有許多疑慮存在，1.疫苗使用的是信使核糖核酸（messenger RNA，mRNA），透過基因工程在人體內注入模仿新冠病毒的蛋白質，由免疫細胞捕捉並記憶這種蛋白質，與直接將減毒病毒打入體內的傳統疫苗不同。但這款新技術是否可行仍存在疑慮，且美國的監管上也尚未有完整的配套措施。

2.輝瑞在發布消息時，是使用新聞稿而非由正式的醫療期刊曝光。洪威認為這種不正式的曝光方式無法讓人完全信服，且疫苗若要大規模施打仍有難度；疫苗的樂觀情緒帶動的原油、航空等行情僅有短期效果，中長線資金仍會回歸展望佳的電子股。

洪威指出，財報16日將全數公布完畢，進入「財報空窗期」，台股將回歸基本面，投資人近期可關注拜登選後政策方向、11月20日即將展開的台美高層經濟對話，後續行情仍看好半導體、5G、散熱、PCB與蘋概股等電子相關類股。

(工商 )