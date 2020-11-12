行政院會今天通過「消防設備人員法」草案，其中保障未具消防設備師專業的「暫行人員」能繼續執業，歷來爭議多時，內政部次長陳宗彥說，內政部這幾年跟消防署及相關公會團體多次溝通討論，共識就是暫行人員還是讓他可持續暫代職務，希望進入立法院後可持續跟朝野立委溝通。

消防設備人員法6進立法院未能闖關，內政部表示，現行是依消防法第7條第4項規定訂定發布「消防設備師及消防設備士管理辦法」，據以管理消防設備人員及「暫行從事消防安全設備設計、監造、裝置及檢修人員」。依據草案說明，辦法所稱的「暫行人員」並非本法的消防設備人員，換言之，辦法通過後，暫行人員仍可繼續執業。

陳宗彥說，本法在立法過程中6進立法院，有關暫行人員還可持續執業 ，的確是主要爭議，內政部這幾年跟消防署及相關公會團體多次溝通討論，現階段大家趨向同一共識，就是維持現行機制，讓暫行人員還是讓他可持續暫代職務，希望進入立法院後可持續跟朝野立委溝通。

政院版草案也明定，消防設備師、士應具有2年以上消防實務經驗，向地方主管機關申請登記，並領有執業執照，始得執業；若未領有消防設備師、士證書，擅自執業者，可處20萬元以上、100萬元以下罰鍰。若經限令停止行為仍不停止者，並得按次處罰。

此外，消防設備人員領得執業執照後，也須加入該管直轄市、縣(市)消防設備師公會或消防設備士公會，才能執行業務，而執業的區域，則可及於全國，無須依執業區域分別加入一個以上公會。

由於目前領有消防設備人員證書即可執行業務，尚無需申請執業執照，故草案也規定，在新法施行前已領有消防設備人員證書者，應於2年內依規定取得執業執照，始得執業。

(中時 )