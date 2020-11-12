台南市政府勞工局12日舉辦「109年國家職業安全衛生獎」得獎記者會，表揚森霸電力、群創光電、奇美醫院、東陽實業等4公司單位，肯定他們在職業安全衛生領域的優異表現，為其他事業單位學習效法的楷模。

勞工局局長王鑫基表示，「109年國家職業安全衛生獎」獲獎單位全國僅有12個，台南市就榮獲4個名額，成果相當亮眼。而且這4個得獎的企業，都是台南市安衛家族的核心企業，可見台南所推動的安衛家族運作模式，已有一定的水準與成效。

勞工局表示，2014年「國家工安獎」改為「國家職業安全衛生獎」後，每年參與角逐的事業單位眾多，競爭十分激烈，能脫穎而出獲得獎項者，相當不易。

其中獲得「企業標竿獎」的森霸電力公司，積極營造友善、幸福職場，維持「零工傷、零災害」之職安衛優良記錄。另一家榮獲「企業標竿獎」的群創光電公司，廠區100％通過環安衛管理系統ISO 45001、ISO 14001 之認證、推動系統化安全管理，降災績效顯著，曾獲亞洲最佳企業雇主獎、績優健康職場健康管理獎、衛生福利部國民健康署健康職場認證及健康促進標章等獎項。

「奇美醫療財團法人奇美醫院」獲得「勞動健康特別獎」；「傳統產業投資特別獎」則由「東陽實業廠股份有限公司」奪魁。

王鑫基表示，台南市已輔導成立31個安衛家族，超過700家事業單位參與運作，希望各安衛家族核心企業能擔任起「職安領頭羊」的角色，將自己推行職業安全衛生工作的成功經驗，分享給家族裏面的中小企業成員。

(中時 )