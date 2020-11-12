新竹縣過去曾有共享單車進駐，如今也有不少民眾期望能設置ubike，增加生活機動性。（本報資料照片）

新竹縣政府近日著手盤整全縣公車路線，加強公共運輸功能，縣議員吳旭智12日在議會總質詢時，建議縣府可先設置公共自行車如Ubike，增加居民便利性及旅遊，新竹縣長楊文科表示，交旅處已研擬公共自行車租賃系統的可行性評估，預計納入人口稠密區。

吳旭智表示，縣府推動十大交通建設，但從規畫到完工，歷時至少2、3年，甚至公車路線經費也約1500到2000萬，因此建議縣府可從大處著眼、小處著手，推動公共自行車Ubike，逐一改善交通，讓居民生活有感，也更加便利。

楊文科表示，為了盡速解決交通問題，交通旅遊處也規畫明年新竹縣公共自行車租賃系統建置可行性評估規畫案分析，該案預算約300萬元，初步將針對人口較密集的區域，如竹北、竹東、湖口及新豐等進行可行性研究。

楊文科也表示，縣府規畫10大交通建設藍圖，是為了解決長期的交通窘境，目前也如火如荼展開中，為了加速推動，縣府也先動用第二預備金2000萬元進行可行性評估，分年、分期、分段推動。

對於議員增加公車路線的建議，楊文科表示，目前也投入410萬，進行全縣的市區客運路網檢討，盤點現有的公路客運路線，包含各站點等，重新規畫市區公車路網，預計結果明年初會出爐，透過整體盤點，期望能更加強區域城鄉間的連結，並滿足民眾乘車需求，提升大眾運輸服務品質。

(中時 )