【盡量100％持股，時間會幫你賺錢】

先強調分散持股是100％持股的必要條件

用正確的投資心態，用時間換取被動收入，用南哥親身體驗的人生，現身說法

南哥在股市投資20年，現在工作年資22年，3年後可能會退休成爲專職投資人，昨晚夜深人靜時，回憶起22年前的4/1是我進公司的第1天，真的就那麼巧，是愚人節，然後在後續的5年內，公司股票上市，賣掉進公司時信貸36萬買的12元股票30張，賣掉每年拿到的股票分紅，然後還掉信貸約36萬及卡債約35萬，剪掉5張信用卡，一直到現在都是無信用卡，但是有信用的人，無債一身輕

還債後剩下的，剛好在30歲前拿到人生的第一桶金，35歲前光靠公司每年股票分紅，存款過千萬，37歲買一間三房雙車位約600萬，目前市值約900萬，房貸餘額130萬，40歲買一間套房約300萬，直接給現金，目前市值約360萬，現在定存有250萬，活存有50萬，總投資資金是秘密

25～30歲中的某一年，開始我投資之路，前十年期間碰到SARS，921，911，金融風暴，南哥當時年輕，也習慣all in，但是因為怕辛苦賺來的錢不見，幾乎賠一點就賣，賺一點就賣，最後浪費十年的時間，投資沒虧也沒賺，但是從工作賺來的主動收入累積起來的，就是我目前擁有的房產，定存，活存，黃金，還有投資資金

以上數字部份，尤其是年份的，都是靠回憶的，如果有什麼前後對不上的，可以提醒我，我再努力倒帶回憶一下

再來講重點，其實我前面說的全部是重點，全部跟100％持股有關，前面十年的投資及十年的工作就是明顯的對比

投資十年期間，我無數次的預測股票未來走勢，基本面，籌碼面，技術面，消息面，煮泡麵，面面俱到，都有研究，煮泡麵，因為研究投資常常熬夜晚睡，煮泡麵吃可以提振精神，是最重要的一麵，但是不管我看了多少書，熬了多少夜，吃了多少麵，結果就是一場空，當然已經比很多投資人好多了，82法則，至少我在贏的2％邊緣，只是怎樣都不得其門而入

工作十年期間，朝九晚八，公司剛上市訂單滿載，正常是17：30下班，常常加班到20：00才下班，921時，我信貸36萬買的12元股票30張，在未上市報價跌破3元沒人要，我也沒管他，也沒因為公司不好而離職，上市後股價最高漲到150以上，我也沒有因為公司太好而離職，相對的，公司上市後，從10元漲到150元以上，我都有進進出出的操作，小賺小賠，小賺小賠... 無限的迴圈，完全沒有賺到錢

20年前到現在，如果我將存到的錢100％投資自己公司的股票或平均買進台灣50成份股的股票，我想我的資產可能是現在的3倍以上

當然後來的十年，我都是100％持股的投資操作，持股期間，有的股票是長期定存股，可以年領股息；有的股票做波段價差操作，創造每個月的現金流

古人說，以銅為鑑，可以正衣冠，以人為鑑，可以知得失，以史為鑑，可以知興替

古代劍客十年磨一"劍" ，現在南哥十年成一"鑑" ，希望對你有幫助，未來20年做對的事，20年後，你將輕鬆自在享受人生

本文由PressPlay專欄作家股市南哥授權轉載，原文刊於 PressPlay

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(中時新聞網)