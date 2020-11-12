AOI設備廠-由田(3455)前3季財報出爐，其中第3季稅後盈餘1.06億元，為連續5季來新高，累計前3季每股盈餘為2.01元，由於第4季為設備業傳統旺季，且有新設備交機認列，由田第4季營收可望延續逐月走高趨勢，不僅是今年單季高點，亦將優於去年同期，公司也看好PCB智慧製造檢測、Mini LED及半導體三大新動能，預估明年非LCD設備佔比將拉升到60%，帶動明年營收、毛利率及獲利比今年好。

今年上半年受新冠肺炎疫情影響，客戶設備安裝進度趨緩，不過下半年隨兩岸疫情趨穩、面板供需漸趨平衡、5G/HPC帶動高階設備拉貨，由田因顯示器設備銷貨認列，單季合併營收攀升至7.65億元，季增56.02%、年增11.86%，創下歷年同期次高，稅後盈餘為1.06億元，為連續5季來新高，單季每股盈餘為1.78元，累計前3季合併營收14.99億元，稅後盈餘為1.2億元，每股盈餘為2.01元。

由田近年廣化產品線布局，除載板、軟板等高端檢測設備受5G驅動可望持續暢旺外，另開發PCB智慧製造檢測設備、Mini LED載板檢測量測四合一設備、半導體封裝RDL檢測設備等，多元領域已收成效，陸續打入一線領導大廠，預計新設備訂單亦將成公司主要營運成長動能之一。

由田10月合併營收3.01億，年成長148.55%，為歷年同月次高，且為自今年1月起連續10個月成長，累計前10月合併營收為18億元，年減14.01%。

由田表示，由於第3季認列顯示器設備銷貨，外加台幣升值因素，致使單季合併毛利率下滑至38.57%，不過第4季，除匯兌損益仍為不可預期因素外，就本業而言，在載板、軟板、半導體等銷售挹注下，可望進一步帶動營收及毛利率優化，全年營收表現審慎樂觀。

展望明年，由田表示，2021年非面板類檢測設備將成營收主力，占比估可達60%，面板檢測設備營收比重則估降至40%，在非面板比重拉升下，全年毛利率及獲利可望較今年為佳。

(時報資訊)