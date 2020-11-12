鴻海(2317)今（12）日召開法說會，展望2020年第四季營運，集團預期合併營收季增率將優於去年同期的25.45％、亦可望較去年同期小幅成長0～3％，使今年營運開低走高、平穩度過，明年營收亦可望繳出個位數成長，朝全年毛利率達7％目標邁進。

劉揚偉指出，集團第三季營收表現優於預期，主因智慧型手機現有機種及伺服器產品出貨表現優於預期，帶動消費智能、雲端網路產品優於預期。平板及PC出貨符合預期，使電腦終端表現符合預期。元件及其他產品則受光學、線材及連接器較弱影響，表現低於預期。

展望第四季四大產品線概況，劉揚偉表示，雖然大環境不確定因素仍在，但消費需求看來仍強，預期消費智慧產品將季增近1倍、年增個位數百分比。元件與其他產品亦受惠新產品發表帶動，亦可望季增、年增個位數百分比。

雲端網路產品方面，劉揚偉預期第四季營收可望持平第三季及去年同期，其中雲端服務商（CSP）需求持續強勁，可望季增達雙位數、年增逾1倍。電腦終端產品各細項產品需求則各以消長，預期整體表現將持平第三季及去年同期。

對於明年四大產品線展望，劉揚偉認為，在排除疫情及選舉等不確定因素後，樂觀看待消費智慧產品表現，並持續看好雲端網路產品需求，預期CSP出貨量仍會有雙位數成長。

而元件及其他產品在積極發展CMMS新商業模式、市占率擴張下，劉揚偉預期明年會有高度成長。不過，由於疫情趨動的增加需求逐步恢復正常，電腦終端產品預期會有小幅衰退。整體而言，集團明年營收可望繳出個位數成長表現。

劉揚偉表示，2020年是變動的一年，鴻海有驚無險度過各種挑戰及考驗，顯見創辦人打下非常好的基礎。相信面對未來的挑戰，鴻海一定會快速適應、並維持穩健成長，雖然明年仍是未知而挑戰的一年，鴻海將持續朝向達成2025年目標的方向邁進。

(時報資訊)