在經歷艱辛一年後，全球經濟出現復甦跡象，西門子集團微幅調高2021財年的獲利財測。

西門子週四預測在2020財年(截至9月30日)的淨收入將從42億歐元中「溫和」上升；集團並提議削減派息。

該歐州最大工程公司並警告疫情相關挑戰依然存在，導致客戶的投資落後於經濟成長，負面的貨幣影響削減了該集團核心工業業務的營業利益。

得益於自動化和工業客戶，西門子抵抗疫情表現稍優於其他企業，西門子也有能力將工廠不間斷地保持運轉。而美國競爭同業奇異電子稍不同，依賴於航空業者，他們受到疫情衝擊最嚴重。

西門子面臨衰退的邊緣，疫情特別地衝擊到汽車產業，而工廠設備和軟體的製造商尤其依賴於相關公司的投資，他們卻在疫情封鎖中出現中止。

西門子在2020財年銷售下滑2%，為571億歐元。公司預期2021財年營收將有溫和成長。

西門子在今年將虧損的能源業務剝離為西門子能源集團，該新公司在計入15億歐元費用之後，本周也報出虧損。剩餘的西門子集團將專注於工廠自動化和軟體。

(時報資訊)