眾達-KY(4977)前3季合併營收新台幣24.20億元，營業利益3.55億元，稅後淨利3.85億元，分別較去年同期成長34.64%、40.80%與107.22%，EPS 5.76元。眾達-KY對第四季高速光收發器產品市場前景依舊保持樂觀看法，可望持續成長力道，公司考量產能調配，將會逐步縮減低階產品生產，而在經濟規模逐漸放大且良率持續改善下，毛利率將有機會再提升。

眾達-KY受惠100G單通道光收發器放量出貨，加上儲存區域網路(SAN)終端客戶推出新機種，帶動32G光收發模組出貨表現迭創新高，而供應日韓5G市場的25G BIDI中長距離單纖雙向光模組產品，亦於第3季開始放量出貨，帶動7、8、9連續三個月合併營收創新高表現，亦推升第三季合併營收創單季新高。

在新冠肺炎疫情衝擊全球經濟下，人類的工作與生活型態產生巨大質變，最為明顯的是推升全球遠距辦公、線上教學及家庭娛樂等需求大幅增加，因此帶動市場對頻寬需求亦巨幅增長，眾達-KY今年以來的營運表現一路創高；而放眼未來，此已產生質變的工作與生活型態已是不可逆趨勢，在高速光收發模組產品已屬剛性需求的明確市場現象來看，更依賴頻寬的巨量資料中心(hyperscale data center)、5G通訊、人工智慧(AI)與物聯網(IOT)等新應用，會是公司中長期的成長動能。

眾達-KY並已著手投入次世代100G單通道光收發器，新世代產品將使得公司與北美主要客戶的合作關係進一步深化，並對關鍵零組件的掌握度與成本控制更具助益，預計在明年第二季可望推出，此外，包括400G超高速光通訊模組與5G光收發模組等，眾達亦已投入多時，預期未來都可見效益產生。

眾達-KY表示，今年1-10月合併營收已超越去年全年，今年營運表現創下歷史新高表現已形確定，公司對於明年展望仍舊樂觀，預期高速光收發模組市場的成長動能在中長期都將維持正向態勢。

(時報資訊)