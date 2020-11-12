在科技股隨隔夜美國同業走強帶動下，周四日經指數收盤站上近29年半新高，惟疫苖題材引爆大漲行情後的獲利了結賣壓湧現，使日股漲幅受抑。

周四日經225指數收漲0.68%，為25,520.88點，盤中再度改寫1991年6月5日來新高。

因轉趨謹慎的投資人將近來大漲的獲利入袋，日經指數午後一度跌落平盤之下。

東證一部指數下滑0.16%，收在1,726.23點，打破連漲7天的升勢。

Okasan Securities資深策略師表示，疫苖的好消息令人鼓舞，但投資人開始了解未來仍有許多挑戰，像是物流與疫苖的效果等。歐洲與美國的確診數持續增加，也使投資人難以對經濟復甦抱持樂觀看法。

投資人從重啟經濟股轉向受惠於居家防疫的科技股，在科技股從連續兩天的大跌強勁反彈帶動下，隔夜那斯達克指數大漲2%。受此提振，日本軟銀集團上揚1.5%。

任天堂上漲4.3%，終止連續4天的跌勢。

近來因疫苖題材大漲的地產、航空與金融股反轉回落，跌幅介於1.23%至3.36%。

三越伊勢丹控股公布上半年度淨損367.9億日圓，股價下挫約5%。

(時報資訊)