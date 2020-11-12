自川普(Donald Trump)8月簽署禁令以來，TikTok(抖音海外版)似乎有效對沖了風險，依然保住經營權，也沒剝離任何資產，甚至還有餘裕提交訴願，促請政府就其與甲骨文(Oracle)技術合作協議迅速回應，但《金融時報》中文網分析，TikTok至少還面臨5大挑戰，而且最危險敵手不在美國，而是遠在印度的同業。

依據川普8月簽署行政命令，TikTok必須在9月20日全面下架，11月12日剝盡在美資產，前者被哥倫比亞特區法院擋下，後者由於並無規定後續處分，川普又因忙於大選無暇顧及，儘管在TikTok訴願後，美國財政部回應仍在專注審查其涉及國家安全疑慮部分，但弦外之音似乎很清晰，此案屬於不急迫的暫時擱置事項。TikTok自被川普盯上，已經加強審核平台內容，極力在美國朝野兩黨、中美摩擦中保持中立，乍看在美存續政治風險已煙消雲散。

《金融時報》指出，政府司法部門、《外國投資風險審查現代化法案》(FIRRMA)、中美貿易戰風險未息、美國政策連貫性都是TikTok挑戰，印度山寨版抖音ShareChat由於功能升級和美國印太戰略提高印度地位更是大威脅。

理論上美國政府仍能強制執行剝奪TikTok在美所有資產，因為該部分並未被法院阻止，而川普在牆倒眾人推的情況下，司法部長巴爾(William Barr)卻展現高度政治忠誠度，要求各州檢察單位可以調查選舉是否發生舞弊，該動作通常是大選結果初步出爐後象徵性檢查，但巴爾要檢察系統動起來並不單純，還導致該部負責選舉犯罪相關業務的官員憤而辭職。由此看來，美國政府司法部門不是不能打TikTok，只是現在還沒空打。

FIRRMA堪稱主張美國應對外資審查的立法巔峰，其範圍中對於關鍵技術、美國公民個人可識別資料等的國家安全風險，可以適用於TikTok，儘管這2點都已經被哥倫比亞特區法院認定證據不足，但長遠來說對TikTok這種完全基於龐大用戶和數據運算的企業仍然不利，而且這部分之所以能打贏法律戰，很大程度要歸功於川普政府只想靠行政命令強渡關山而未認真蒐證。

拜登上台被預期會讓中美貿易戰緩和，但事實上更多專家都認為他和川普最大區別，在於會更謹慎使用關稅戰這項手段，還有從美國單獨壓迫中國變為聯合盟國圍堵中國，因此中美持續在貿易、科技過招可以預期，而且拜登已經不只一次表達對TikTok能獲取大量年輕世代個人資料的憂慮，新政府依然可以緊扣「安全」主題隨時介入經營或弱化TikTok優勢。

此外，對於技術型威脅的判斷，美國政務官非常仰賴常務官等官僚系統的判斷來做決定，這使得其政策經常有持續性，在川普出現之前，共和黨、民主黨也都是中間偏右或偏左路線，重大而斷然的調整在小羅斯福(Franklin Roosevelt)時代後並不常見，特別對中國崛起的危機感、相對剝奪感是目前少數朝野共識。

同業的威脅也是TikTok在美國存續最大挑戰之一，只不過有威脅同業在印度。印度是少數、也是最早響應美國TikTok禁令國家之一，川普突出印度在美國印太戰略地位、中印邊境衝突都讓其反中民族主義情緒高漲。禁用TikTok後該國迅速升即ShareChat，ShareChat也緊跟TikTok跨國融資發展路線，而借刀殺人、迂迴出手在之前２任民主黨總統柯林頓(Bill Collinton)、歐巴馬(Barack Obama)任內是常見的外交手法。

(中時新聞網)