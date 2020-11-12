屏東聖誕節試燈期間，已有不少網美趁機搶拍，感受追極光的浪漫氛圍。（林和生攝）

屏東聖誕節以立體廣告搭配公車亭進行宣傳，讓聖誕老公公陪著民眾一起等公車。（林和生攝）

每年吸引上萬人潮打卡拍照的「屏東聖誕節」，將於27日在屏東公園熱鬧登場，今年屏東縣政府以「極光」為主題，將有著百年歷史的屏東公園打造成充滿奇幻氛圍的祕境，讓民眾在熱帶南國也能體驗到北國聖誕風情。

近期主辦單位利用夜間試燈，並進行部分微調，不少網美見狀趁機搶拍這浪漫景象，網路上更吸引網友敲碗詢問，熱烈討論燈飾主題內容；為此，屏縣府傳播暨國際事務處特於官網搶先釋出10組主題燈飾模擬圖。

其中包括氣勢磅礡的「極地破冰號」、星光閃閃的「極地星空」及浪漫破表的「極光大道」等，民眾看見後直呼「真的好期待」。

屏縣府傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭表示，今年除主題燈組外，12月每個周末，及12月24日至27日期間，將搭配一連串音樂演出、魔術秀、人工造雪及親子互動活動，聖誕節前後更有充滿異國風情的聖誕市集，可望讓大家度過豐富溫馨的聖誕節。

主辦單位在活動宣傳也見巧思，特地以「追極光」的設計概念，於縣內打造15座聖誕老人追光互動裝置的公車亭，讓耶誕老人陪民眾一起等公車。鄞鳳蘭說，屏東公園27日點燈後，將展開長達3個月的主題燈飾，展示到明年3月1日，讓大家在受限疫情無法出國期間，能到多一度的屏東，體驗不一樣的聖誕氛圍。

另外，位處國境之南的四重溪溫泉季正如火如荼展開，今年以桃花為主題，打造翩翩飛舞的蝴蝶燈飾、美麗的高跟鞋燈飾及藤花飄搖的旅服中心，除此之外，還有一片桃花林及粉紅旋轉木馬，將溫泉公園打造成浪漫樂園，讓大小朋友能一起感受滿滿幸福。而在199線道另一端的旭海溫泉，也變身世外桃源，讓民眾享受2種不同的溫泉風情。

(中時 )