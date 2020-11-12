油炸食品能量密度高，常吃會肥胖；含有較高的油脂和氧化物質，是導致高脂血症和冠心病的最危險的食品。（達志影像/shutterstock)

都說食材新鮮者最佳，但日常三餐要在家料理，現實不容易做到，也因此市面出現許多可以快速滿足食欲的果腹之物，而這些食物對健康的影響也有待商榷。陸媒《人民網》盤點10種最容易讓人生病的食物，來看看你是否誤踩雷而常吃了那些東西。

油炸食品

油炸食品能量密度高，常吃會肥胖；含有較高的油脂和氧化物質，是導致高脂血症和冠心病的最危險的食品；在油炸過程中，往往產生大量致癌物質。有研究顯示，常吃油炸食物的人罹癌的發病率遠遠高於不吃或不吃的族群。

罐頭類食品

不論是水果類罐頭，還是肉類罐頭，其中營養素都遭大量破壞，且其所含蛋白質常出現變性，因而大幅降低消化吸收率。另外，很多水果類罐頭含有較高糖分，並以液體為載體被攝入人體，使糖分的吸收率大為增高，可在進食後導致血糖快速攀升，胰腺負荷大為加重。同時，由於能量較高，有導致肥胖之嫌。

醃漬食品

在醃漬食品的過程中需要大量放鹽，這導致此類食物鈉鹽含量超標，造成常常進食醃漬食品者腎臟的負擔加重，發生高血壓的風險增高。還有，食品在醃漬過程中可產生大量的致癌物質亞硝胺，導致鼻咽癌等惡性腫瘤的發病風險大為增高。此外，由於高濃度的鹽分可嚴重損害胃腸道黏膜，故常進食醃漬食品者，胃腸炎症和潰瘍的發病率較高。

加工的肉類食品

這類食物含有一定量的亞硝酸鹽，故可能有導致癌症的潛在風險。此外，由於添加防腐劑、增色劑和保色劑等，造成人體肝臟負擔加重。還有，火腿等製品大多為高鈉食品，大量進食可導致鹽分攝入過多，造成血壓波動及腎功能損害。

肥肉和動物內臟類食物

肥肉和動物內臟類食物雖然含有優質蛋白質、維生素和礦物質，但大量的飽和脂肪酸和膽固醇，已成為引發心臟病的最重要膳食因素。長期大量進食動物內臟類食物，可以肯定會大幅度地增高患心血管疾病和惡性腫瘤（如結腸癌、乳腺癌）的發生風險。

奶油製品

奶油製品的能量密度很高，但營養素含量並不豐富，主要為脂肪和糖。常吃奶油類製品可導致體重增加，甚至出現血糖和血脂升高。飯前食用奶油蛋糕等，還會引起食欲降低。高脂肪和高糖分常常影響胃腸排空，甚至導致胃食管反

泡麵

速食麵屬於高鹽、高脂、低維生素、低礦物質的一類食物。鹽分含量高會增加腎負荷，升高血壓；另一方面，含有一定量的反式脂肪，對心血管有相當大的負面影響。加上含有防腐劑和香精，對肝臟有潛在的不利影響。

燒烤類食品

燒烤類食品含有強致癌物質3，4-苯並芘。僅此一條，就足以警示人們對燒烤類食品退避三舍。

冷凍甜點

冷凍甜點包括冰淇淋、雪糕等。這類食品有三大問題：因奶油含量較高，易導致肥胖；因糖分含量高，可降低食欲；還可能因為溫度低而刺激胃腸道。

果乾、話梅和蜜餞類食物

這類食物含有亞硝酸鹽，在人體內可結合胺，形成潛在的致癌物質亞硝酸胺；含有香精等添加劑可能損害肝臟等臟器；含有較高鹽分可能導致血壓升高和腎臟負擔加重。

(中時新聞網)