台南房市發燒，高雄京城建設集團搶地不落人後，上市的京城建設（2524）12日公告，耗資14.40億元，買進台南市北區賢北第二期重劃區土地6,243.03坪，此外，京城建設集團關係企業也在近期悄悄買進近7千坪建地，全集團近期購入台南土地金額超過60億元，這是後疫情時代，京城集團投入購地相當大的動作，讓台南府城的房地產市場又增溫不少。

京城建設12日公告董事會通過向非關係人，購買台南市北區賢北第二期重劃區土地案，共6,243.03坪，總金額14.40億元，對台南戶地產市場又投下一個相當大的震撼彈。

京城建設發言人周敬恆指出，這筆在和緯路五段靠近鹽水溪的重劃區，離台17省道中華西路，只有4分鐘車程，離安平運河公園也僅有2分鐘車程，台南豪宅聚落湖美社區就在旁邊。

他說，除了重劃區之外，附近建地多已開發，相當難取得建地，12日取得的建地，將於2021年第二季前重劃完成，屆時，京城建設將開始規劃、銷售。

至於為何重返台南房市？周敬恆表示，台南是目前南台灣高科技園區重鎮，尤其是台積電在台南的廠區，在南台灣是撐起一片天的超級產業，不但科技園區員工普遍薪資高、消費水平也高，這樣的高端消費人口，在台南隨著科技廠在台南逐漸壯大產值的效應下，愈來愈趨明顯，也因此房地產市場，近期表現相當亮眼。

他說，京城在台南過去也有推案，對台南並不陌生，3到4年前，就已在水交社重劃區推出大樓建案，更早之前，也在砲校附近有大樓住宅建案。

據了解，京城集團近期購入台南市土地，已進行一段時間，包括12日公告的6,243.03坪，京城整個集團近期購入台南土地金額，已經超過60億元，加上今天買進的土地，面積總數已超過13,000坪。

據指出，另一個京城集團購入的重劃區，也在和緯路四段旁，鄰近台南好市多，位處另一個豪宅聚落鄭子寮重劃區旁，都是相當火紅的區段，業界說，這是後疫情時代，京城集團相當大的購地動作，讓台南府城的房地產市場又增溫不少。

(工商 )