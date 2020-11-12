三五族廠英特磊IET-KY（4971）第三季營運止跌回升，獲利轉盈、達2,186.7萬元，每股盈餘（EPS）0.61元，年增5.17％。國防訂單可望助攻下半年營運成長，董事長暨總經理高永中指出，砷化鎵（GaAs）、銻化鎵（GaSb）等強攻紅外線偵測領域，將貢獻本季營收，預期第四季營收年增約5～15％。

主力產品之一的砷化鎵，受惠全球5G世代啟動，pHEMT大廠下半年5G及國防需求回升，訂單到位。磷化銦方面，APD部份產品已由研發進入批次生產，公司將持續認證現有客戶產品，新年度大廠HBT供貨條件已在洽談，近期可開始量產備貨。

銻化鎵部分，國防大廠年底釋放訂單，達標預算，英特磊將爭取年底前完成紅外磊晶片出貨，提高營收。硬體構件部分，組裝出售多餘中小型MBE機台持續進行，目前已應客戶要求，提供客製化升級服務的方案，達成一元化（turn-key）交機服務。氮化鎵（GaN）部分，已試產氮化鎵磊晶片並評估結果，研發進度將繼續，同時接洽現有客戶合作發展產品。

(工商 )