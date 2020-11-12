通傳會（NCC）審查中天換照前夕臨時更改各項配分比例，民眾黨立委賴香伶表示，中天新聞台換照案已經開完聽證會，NCC昨突然公告調整評分表，作法不夠嚴謹，一旦遭人質疑法制程序，換照結果的合法性很容易會出問題。民眾黨立委張其祿也認為，如果NCC稱是把先前內部評分標準法制化，早在審理前就該公告，邊審照邊改規則一定會有問題，會有行政程序瑕疵。

中天新聞台換照程序已經啟動，NCC卻在昨天臨時通過換照審查評分表，並調整評分項目比例，遭質疑是針對個案。但NCC發言人翁柏宗聲稱，該評分表並非新推出，早在2016年廣電三法修法以來，就用該評分標準審查換照，這次依照行政程序法將該評分表格法制化，並非針對個案。

張其祿質疑，中天新聞換照案並非現在才開始，NCC如果想把電視台換照標準法制化，早再開審照前就該公告，哪有已經展開審查才公告評分項目比例，怪怪的，審查過程改規則恐令人詬病，也會影響NCC獨立運作的公信力。

張其祿說，NCC對於電視台換照標準要一致，獨立機關應該要依照專業獨立行使職權，如果政府失去道理跟依據，審查程序一再爆出瑕疵，即便到時候就算認定撤照，反而會是中天新聞台提出行政訴訟堅強有力的證據。

賴香伶認為，廣電三法在2016年修法後，NCC就應該著手使換照評分標準完成法制化程序，NCC稱這次使用的換照評分表已經用了4、5年，竟然沒有法制化，顯然做法很不嚴謹，一旦遭人質疑法制程序，換照的合法性很容易會出問題。

賴香伶強調，各電視台換照審議標準應該有一致性，不能改來改去，評分標準應該在修法後就立刻進行法制化程序，如果這次用這套標準，下次用另一套標準，就會引來量身訂做的質疑聲浪，對NCC的公正性非常不利。

(中時 )