藝人王彩樺是各大節目的常客來賓，充滿喜感效果的個性，讓她廣受歡迎，日前她的17歲女兒庭庭意外曝光，清純甜美的臉蛋頓時引起熱烈討論，讓王彩樺一夕之間成了「國民岳母」，對此王彩樺也回應：「我也不知道怎麼生，怎麼生得那麼可愛。」

王彩樺4日曬出女兒庭庭的美照，有感而發寫下，「媽媽看女兒，永遠都覺得大公主有一種超夢幻的美，嘻嘻，是唄！」只見庭庭的五官精緻，加上白皙皮膚和巴掌臉，被指撞臉港星袁詠儀和TWICE成員子瑜，還散發出清新氣質。

王彩樺也形容透露女兒是女大十八變，「我現在都會覺得，我的小孩怎麼這麼正。」王彩樺表示現在已經有多家公司想跟女兒合作，雖然不反對她進演藝圈，但是目前庭庭還是高三生，希望以課業為重，好好準備考試。

在 Instagram 查看這則貼文 王彩樺（@lotuswang1124）分享的貼文 於 PST 2020 年 11月 月 3 日 下午 10:53 張貼

王彩樺坦承，女兒對自己要求很高，「小孩子現在都在準備學測，壓力也很大。」也因為如此在校功課不錯，「成績算很好，都是資優班的前幾名。」如果之後庭庭真的對演藝圈有興趣，再來好好考慮也不遲。

(中時新聞網)