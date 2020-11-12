台北市長柯文哲訴求萊劑美豬要明確標示，未料政院的反應讓柯文哲怒嗆，「中央再耍陰就翻臉」。行政院發言人丁怡銘下午表示，許多媒體以「打臉北市府」為題，操作政院與北市府的衝突，相關敘述與事實不符。政院未針對北市或業者，是因各美式賣場所賣的美國牛肉，大多來自添加萊劑飼料的美國牧場。

丁怡銘強調，出示牛肉麵節冠軍得主食材採用美牛，正是要突顯馬政府2012年開放美國牛肉進口後，國人食用美國牛肉、牛排等已經是國人日常生活的一部分，各美式賣場所賣的美國牛肉，大多來自添加萊劑飼料的美國牧場。

他表示，美國牛的飼養過程中雖然在飼料裡添加萊克多巴胺，但是肉品中的殘留值只要符合國際標準，對於健康就沒有影響。相關論述基於事實陳述與科學證據，「完全沒有針對北市府與業者」。

至於院會過程中，蘇揆對於柯文哲市長於臨時動議中提出的相關建議，由於涉及科學標準與衛生專業範疇，院長也請衛福部及農委會於會後作回應，過程非常理性和諧。

(中時 )