擴廠偷跑還加雙鋼印 「健康天使」回應了

彰化縣田尾鄉的健康天使公司為口罩國家隊，卻被檢舉遭檢調查獲擴充二廠違法生產未經核准的醫用口罩，還混充成原本健康天使盒裝販售，並上繳421萬片由政府徵用；健康天使公司12日下午發出聲明稿回應，強調所生產口罩絕非黑心貨，只是因為趕訂單不慎來不及取得衛福部核准就先試機生產，呼籲消費者安心，如果仍有疑慮，也將無條件受理退貨！

聲明稿指出，因國際疫情嚴峻市場需求，正擴建第二廠，以供國內外防疫至需求，第二廠業已積極申請醫療口罩製造廠中。然因為趕製國外訂單，不慎未取得衛生福利部審核即先行試機生產，程序有欠周詳，內部深切檢討改進！

聲明稿強調，健康天使醫用口罩獲得衛生福利部第一等級醫療器材許可證，品質有口皆碑，請消費者安心使用！且健康天使股份有限公司SUPER GREEN CO.,LTD醫療口罩，更取得美國FDA更高等級的外科手術用口罩之認證，並有幸列為美國防疫物資優先採購名單。消費者可自行上FDA官網查證。

健康天使公司聲明稿最後強調，本公司產出醫療口罩品質獲得歐美各國肯定。若消費者對109年9月28日後二廠生產之口罩有疑慮，本公司無條件辦理退貨，消費者可持產品及發票至原購買單位辦理退貨。

有口罩業者私下替健康公司抱不平，指他們接受徵用後一廠產能不足，添購機台又放不下，才會擴建二廠，但9月底工廠登記已送出申請，目前尚未核准，才會遲遲無法申請新廠的一級醫療器材許可。

但也有同為大廠的同業打臉，指醫用口罩製造廠審核過程超嚴，今年因為新冠肺炎疫情，中央已指示地方，大幅加快審核流程，也從寬認定相關細節規定要求，「過去跑流程大半年跑不掉，現在已經快一倍，畢竟違規偷跑就是不對。」

(中時 )