為讓低收的家庭能夠維持一定的生活水平，政府提供補助津貼，使得部分家庭得以申請，不過，有一名網友指出，近年來遇到的很多低收入戶，個個都比他有錢，國高中都讀貴族學校，買奢侈品不手軟，根本看不出是低收入戶，他質疑「低收入戶都很有錢嗎？」

原PO於PTT上發文表示，身為普通的平民老百姓，偶爾會遇到幾個家境比較差的人，但近年遇到的低收入戶，卻個個都比他有錢，國高中讀的都是貴族學校，甚至身上的行頭都要價不斐，奢侈品一個接一個地買，「完全看不出來是低收入戶」，令他質疑「以前遇到的低收入戶，是不是真的低收入戶惹？」

文章曝光後，其實不少網友有感表示「以前高中低收入戶的同學都能騎新機車，換最新的iPhone」、、「我看過一個低收用名牌用蘋果 吃高級餐廳還能打卡」、「高中同學明明是低收，但書包裡有美顏相機、新iPhone、名牌皮夾」、「遇到低收3個，都拿最新蘋果」。

其中也有知情的網友透露，不少領低收入戶補助的會靠鑽漏洞，使得真正需要的家庭都領不到，「你如果知道低收補助款怎麼發你會氣死」、「我朋友家裡是炒房的，家人都沒工作，也是申請低收啊」、「我前幾天研究了一下，他這種制度很多真的需要的領不到」、「不誇張，發到沒工作的單親媽媽帶三個孩子移民美國。」

(中時新聞網)