女網友崩潰的抱怨，自己在好市多買了櫛瓜，怎料在冰箱放了一晚，隔日拿出來時上面爬了一堆蛆。(圖擷取自Costco好市多 商品經驗老實說

現代人為求養生便會選擇健康的食材來烹調。但今(12)日有女網友崩潰的抱怨，自己在好市多買了櫛瓜，怎料在冰箱放了一晚，隔日拿出來時上面爬了一堆蛆，讓她相當崩潰。對此，就有瓜農表示，果實蠅叮櫛瓜裡面所以外觀看不出來，讓他無奈的說真的「沒辦法」。

苦主在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上貼出照片說明，自己昨日在好市多買了一盒櫛瓜回家，拿的時候看外觀一切都正常，但回家冰了一夜後，拿出來後竟看見上面爬了不少正在蠕動的蛆，讓她相當崩潰。

照片發出後讓不少網友紛紛喊「櫛瓜讓我很有陰影，不整條都先切開來看，我是不會放心的」、「在其他超市買的裡面也爛掉掉出蛆」、「噁，這拿去退還要拎著蛆⋯怕爆」、也有其他苦主貼出剖開的櫛瓜表示「櫛瓜好像很容易有蛆」，不過也有網友表示自己也有購買，「我也有買，冰很多天才煮沒事耶！」

對於這樣的情況，就有瓜農出面解答。(圖擷取自Costco好市多 商品經驗老實說)

對此，就有瓜農出面解答，這種情況是因為櫛瓜被果蠅叮之候，放個幾天就會長蛆，「前瓜農路過，這個不是農夫故意的，也不是Costco故意的，果實蠅就叮裡面沒辦法，拿去退吧」。

(中時新聞網)