刑事局偵查第四大隊接獲情資，指43歲林姓男子仗勢竹聯幫豹堂副堂主及桃園地區統促黨主委名義，插手全國各地廢棄物清理業，並率眾毆打被害人或強盜他人財物等不法情事，立即與苗栗縣警察局頭份分局、嘉義縣警察局民雄分局等單位共組專案小組，報請桃園地檢署檢察官洪榮甫指揮偵辦。

警方調查，林嫌於去年3月間，率眾前往苗栗縣頭份市一處工廠毆打被害人，以解決廠房租約糾紛；又於去年7月率眾前往嘉義縣民雄鄉一處工廠，要求被害人替他收受廢塑膠等事業廢棄物，施暴脅迫被害人讓渡公司股權，今年初以強制力侵占他人的挖土機等不法情事。

專案小組並發現，林嫌自去年底起，進駐苗栗頭份市一處工廠，在未經環保機關許可下，以一車(約30至40立方公尺)1萬至2萬元的「處理費」，對外收受事業廢棄物，並在場內簡易破碎後，即載至苗栗縣公館鄉的山坡地及後龍鎮的農地上非法傾倒，範圍高達3200立方公尺(約80至100台大貨車)，傾倒內容混雜廢木材、廢塑膠、廢泡棉、廢瀝青等物，嚴重影響環境與生態，對土地造成長久性的傷害。

專案小組見時機成熟，11日兵分多路前往桃園市、苗栗縣、彰化縣等地區展開同步搜索、拘提行動，將林嫌等10人拘提到案，查扣背心、廠房租賃契約書、機器租賃契約書、股東協議書及手機等贓證物。全案詢後，以強盜、傷害、毀損、組織、廢棄物清理法等罪嫌送辦，檢察官複訊後，認為目前尚有共犯在逃，且林嫌有湮滅證據、勾串共犯及證人之虞為由，向法院聲請羈押禁見。

(中時 )