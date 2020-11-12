台中市30歲王姓粉領族5年前切除卵巢巧克力囊腫，之後因工作忙、無暇持續追蹤，日前她MC來時感覺下腹悶痛，甚至痛到掛急診，檢查才發現是巧克力囊腫復發合併右側卵巢扭轉壞死，只好緊急切除卵巢，目前僅剩左側卵巢還在，恐影響未來受孕機率。

亞洲大學附屬醫院微創內視鏡科主任高惠芬指出，王女5年前就是因為月經期間腹痛就醫，才檢查出她左側有顆巧克力囊腫，原以為切除後就一勞永逸，未料，她近1年來每次月經期間總會感到下腹疼痛，就醫才知舊疾復發、且合併卵巢扭轉壞死，為避免感染骨盆、必須切除壞死的卵巢。

高惠芬表示，卵巢巧克力囊腫是子宮內膜異位症生長在卵巢位置，其症狀包括經痛、非經期慢性骨盆疼痛與性交疼痛、解便困難等，約有3至5成機率成為不孕症的原因，若囊腫有惡性病變或大於5公分，應考慮手術治療；根據統計，卵巢巧克力囊腫經手術切除後，復發機率為25％、且每年復發風險增加10％，術後5年復發風險更達50％。

高惠芬強調，巧克力囊腫患者術後除必須追蹤檢查，並應與醫師討論是否需使用賀爾蒙藥物治療，藉以降低經痛復發風險；若復發引發慢性發炎反應更可能導致骨盆腔沾黏，使得骨盆結構變異常，更增加再次手術的困難度。

(中時 )