萊豬卡關，立法院12日聯席審查衛福部有關進口含萊克多巴胺美豬的8項行政命令，朝野協商結果，決定全數保留，送立法院院會處理。

依據立法院《職權行使法》規定，議案自交黨團協商超過1個月無法達成共識者，由院會定期處理。因此，8項行政命令經1個月協商冷凍期，預計最快12月15日或12月18日才有可能表決處理。

8項行政命令為：動物用藥殘留標準、進口牛肉檢疫及查驗作業程序、美國及加拿大牛肉及其產品之進口規定、散裝食品標示規定（2項）、散裝食品標示相關規定廢止案、包裝食品之豬肉及豬可食部位原料之原產地標示規定、直接供應飲食場所供應食品之豬肉及豬可食部位原料之原產地標示規定。

其中，在動物用藥殘留標準、進口牛肉檢疫及查驗作業程序、美國及加拿大牛肉及其產品之進口規定等3案，在野黨立委主張不予備查，提報院會議決後通知衛福部廢止。民進黨立委則主張保留送院會處理。

由於在野黨立委的提案多半是不予備查行政命令，民進黨立委提案則都是要求保留送出委員會，因此經過朝野協商後，衛環委員會召委、國民黨立委蔣萬安宣布，有關萊豬行政命令及立委所提102項決議、附帶決議，都提報院會討論，討論前須交由黨團協商。

(工商 )