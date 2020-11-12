據天貓（大陸最大的零售購物網站）12日數據顯示，今年天貓雙11期間(11月1日到11月11日)，光山西省總成交額達92.3億元（人民幣，下同，約台幣414億）

其中手機和沙發是山西人的最熱銷的產品。

山西92.3億元的成交額，在全大陸排在第19位，，其中「90後」是山西消費的主力軍，購買人群占到總人數的34.9％，其次是「80後」和「70後」，剛上大學的「00後」以8.3％的佔比多出「60後」1.2個百分點。

在「00後」到「50後」最愛的商品品類裡，排名第一的為手機、臉部清潔保養用品和沙發。40歲以上的族群購買的最多的產品是沙發、櫃子和羽絨服；「80後」更注重臉部的護理，而更年輕的一代對手機、筆電等電子產品更加青睞。

據了解，在山西年輕人族群中，蘋果和nike仍是最受歡迎的首選，華為、小米、李寧等大陸國產品牌也逐漸受到30歲以下人群的青睞。

據統計，今年天貓雙11的總成交額創下4982億元人民幣。

(中時 )